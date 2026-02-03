Agentes de la Policía de Puerto Rico arrestaron ayer a Bryan Pereira Rivera, de 28 años y residente de Bayamón, quien figuraba entre los 10 más buscados de la zona policíaca de Bayamón, tras diligenciarse una orden de arresto en su contra por maltrato, bajo la ley de violencia doméstica, y amenaza a testigos.

Según se informó, Pereira Rivera presuntamente agredió a la víctima en varias ocasiones y le envió mensajes de texto intimidantes para que no testificara en un caso judicial, hechos reportados en una residencia en Toa Alta el año pasado.

Ficha policíaca de Bryan Pereira Rivera, de 28 años y residente en Bayamón. ( Suministrada )

El caso fue consultado con el fiscal Isaías Ojeda, quien radicó los cargos en ausencia del imputado. La jueza Mariam Stefan encontró causa en los delitos, imponiéndole una fianza de $200,000.

El agente Fernand Colón, de Arrestos Especiales de Bayamón, llevó ayer a Pereira Rivera ante la jueza Catherine Brunelle, Tribunal de Bayamón. El imputado fue ingresado en la cárcel de Bayamón tras no prestar la fianza impuesta.