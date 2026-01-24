Un hombre de 83 años se encuentra en estado grave, luego de que fuera atropellado en la mañana de este sábado en Isabela, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:43 a.m., en la carretera PR-212, kilometro 1.3, del barrio Mora.

El informe policiaco precisa que, “mientras Vicente Torres Nieves, de 71 años, residente de Isabela, conducía el vehículo Toyota, 4 Runner, color azul, año 2005, por la mencionada carretera, aparentemente el peatón Cirilo Nieves, de 83 años, residente de Isabela, cruzó súbitamente la vía de rodaje, lo que provocó que fuera fue impactado por el vehículo, resultando con heridas. Al lugar llegaron los paramédicos y transportaron a un hospital de la región. Posteriormente, el doctor de turno, se comunicó con el Cuartel Municipal e indicó que presentaba heridas de gravedad”.

El Policía Municipal de Isabela, Alexander Valentín Rodríguez, investigó la querella preliminarmente y refirió el caso a la agente Daniel Rodríguez Serra, adscritos a Patrullas de Carreteras de Aguadilla.