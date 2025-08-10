Una balacera ocurrida en los predios de del negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la barriada La Perla, en San Juan, dejó un hombre muerto y otros dos heridos en horas de la madrugada de hoy, domingo.

Según la información preliminar que recopiló la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 4:00 de la mañana de hoy, se reportaron disparos en el lugar. Al llegar, agentes encontraron en el piso del lugar a un hombre que presentaba varias heridas de bala.

Este murió posteriormente en el hospital mientras recibía asistencia médica.

Otras dos personas resultaron heridas en el incidente.

Las autoridades no reportaron qué originó la balacera y tampoco la identificación de los heridos.

Personal del Centro de Investigaciones Criminales de San Juan se hizo cargo de investigación en unión a la fiscal de turno, Ana María Martínez.