Una balacera ocurrida en los predios de del negocio Refugio de Hombres Maltratados, en la barriada La Perla, en San Juan, dejó un hombre muerto y otros dos heridos en horas de la madrugada de hoy, domingo.

Según la información preliminar que recopiló la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 4:00 de la mañana de hoy, se reportaron disparos en el lugar. Al llegar, agentes encontraron en el piso del lugar a un hombre que presentaba varias heridas de bala.

Este murió posteriormente en el hospital mientras recibía asistencia médica.

Relacionadas

  1. Conductor fallece al perder el control y estrellarse contra un árbol en Juncos

  2. Vacaciones terminan en pesadilla: turista es acusado de intentar ahogar a su nuera en resort de Florida

Otras dos personas resultaron heridas en el incidente.

Las autoridades no reportaron qué originó la balacera y tampoco la identificación de los heridos.

Personal del Centro de Investigaciones Criminales de San Juan se hizo cargo de investigación en unión a la fiscal de turno, Ana María Martínez.