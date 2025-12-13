Una persona murió y otra resultó herida en medio de una balacera reportada poco antes de las 6:00 p.m. del viernes en el pueblo de Moca.

De acuerdo a la Policía. Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 5:55 de la tarde la que alertó a las autoridades sobre el incidente, registrado en el kilómetro 4.8 de la carretera 405.

Al llegar al lugar, las autoridades se toparon con el cuerpo sin vida de un hombre, el que presentaba varios impactos de bala. En la escena también localizaron a otro individuo que resultó herido por los disparos.

Hasta el momento se desconocen detalles sobre las circunstancias que rodean este crimen. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla investigan los hechos.