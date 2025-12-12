La fiscal Sharleen Rosa De Jesús radicó hoy cargos por no detenerse o no prestar ayuda en un accidente de tránsito de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, contra Jorge Rolando Cosme Vargas, de 38 años y residente en Ponce.

De acuerdo a la investigación del agente Luis R. Casiano, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Ponce, el 21 de abril ocurrió un “hit and run”, en el kilómetro 5.5 de la carretera PR-14 intersección con la avenida Tito Castro, frente a un restaurante en ese municipio.

El occiso, identificado como Gerardo Albizu Barbosa de 32 años, transitaba en una motora Yongfu, modelo 150, color gris y azul y del año 2022, cuando Cosme Vargas, quien conducía una camioneta Toyota Tacoma color verde, lo impactó por la parte posterior.

A su vez, chocó con una guagua Ford Transit color gris, que iba por la carretera PR-14, y, se detuvo en su carril por donde está la salida de la urbanización Valle Alto, quien observó lo sucedido.

El motociclista salió expulsado al pavimento, Cosme Vargas dio retroceso, pasó sobre el cuerpo del herido y abandonó la escena, de acuerdo con el informe de novedades.

La jueza Sostycelie Galarza, del Tribunal de Ponce, luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto señalándole una fianza de $10,000, la cual prestó y quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete.

La vista preliminar quedó pautada para el 23 de diciembre.