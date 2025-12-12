El negocio Los Chorritos Restaurant and Bar, ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera 185, en Canóvanas, fue escalado, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según informó el querellante, un encapuchado obtuvo acceso al interior del local a eso de las 3:10 de la madrugada tras romper el cristal de la ventana frontal y la reja, de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad.

Una vez dentro, se apropió de varias botellas de licores, una caja registradora con $100, dinero de máquinas tragamonedas y de las mesas de billar.

Al momento se desconoce la cantidad total del dinero hurtado.

La agente Dashira Osorio, del Distrito de Canóvanas, investigó y le dio conocimiento al personal del CIC de Carolina para su correspondiente investigación.