Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja intentan dar con el paradero de un joven cuyo paradero se desconoce desde el 6 de noviembre pasado.

Sin embargo no fue hasta hoy que la desaparición del joven, quien se hallaba residiendo en un hogar para menores el barrio Pámpanos de Vega Alta, fue reportada a la Policía. Este fue identificado como Ángel Gabriel Vélez Serrano, de 19 años.

Se informó que la última vez que fue visto, Vélez Serrano fue dejado en el Instituto AMEDCO, de la calle Muñoz Rivera de Vega Alta. Al momento de su desaparición, vestía mahón largo azul, camiseta y calzado deportivo, ambos negros.

Ángel Gabriel Vélez Serrano fue visto por última vez en la institución educativa American Educational College (Amedco), ubicada en la calla Luis Muñoz Rivera de Vega Alta. ( Suministrada )

De tener información sobre el paradero de Vélez Serrano, puede comunicarse al 787-343-2020, o al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464. También puede comunicarse al CIC de Vega Baja, al 787-858-2666, extensiones 1043 y 1044.