Una persona murió y otras tres resultaron heridas en medio de una balacera registrada en horas de la tarde de hoy en Río Piedras, informó la Policía.

El incidente se registró a eso de las 4:02 de la tarde en la avenida Ramón B. López, extensión López Sicardó. Las autoridades se trasladaron al lugar luego que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una balacera. Al llegar, los uniformados se toparon con el cadáver de un hombre en el interior de un vehículo, descrito como un Mitsubishi Lancer color blanco.

Mientras que tres personas que se cree resultaron heridas en el mismo incidente, fueron conducidas a distintos hospitales de la región.

La víctima fatal no ha sido identificada y se desconoce el estado de los heridos.

El agente Eric Ortiz, de la División de Homicidios del CIC de San Juan investiga los hechos en unión a la fiscal María del Mar Ortiz Rivera.