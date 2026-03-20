Un hombre resultó herido de bala la noche del jueves tras ser atacado mientras salía del agua en la playa Bizarreta, en Juana Díaz, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 11:31 p.m., cuando el perjudicado se encontraba bañándose en la playa. Al disponerse a salir del agua, un individuo —al que no pudo identificar— se le acercó y le realizó un disparo.

Tras la agresión, el hombre fue transportado por un acompañante en un vehículo privado a una institución hospitalaria del área, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

Al momento, las circunstancias que rodean el ataque no han sido esclarecidas.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce.