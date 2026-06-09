El grupo, “Jornada Se Acabaron Las Promesas” se manifiesta la mañana de este martes en la avenida Luis Muñoz Rivera en San Juan donde mantienen bloqueada la Milla de Oro para manifestarse en contra de la Junta de Supervisión Fiscal.

“El gobierno de EE. UU. con sus cortes y su congreso utilizaron como pretexto la crisis fiscal y la corrupción gubernamental para obligar a nuestro pueblo a someterse a la Ley PROMESA. A casi 10 años la corrupción y el saqueo continúan, la crisis se agudiza mientras los integrantes de dicha junta sangran nuestras arcas e implementan políticas de austeridad que empeoran nuestra calidad de vida”, sostuvo el grupo en declaraciones escritas.

Asimismo indicaron que seguirán teniendo más protestas hasta el próximo 31 de agosto.