El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Noel Soler de 14 años, quien salió el 4 de julio de su residencia en la urbanización Río Plantation, en ese municipio y no ha regresado.

De acuerdo con la Policía, su padre, Javier Soler, quien radicó la querella de su desaparición en el día de hoy, martes, declaró que el 4 de julio a eso de las 9:00 p.m. su hijo salió de su habitación, donde debía permanecer porque estaba castigado y abandonó su hogar en una bicicleta.

El menor, nacido en Philadelphia, es de tez blanca, cabello negro, pesa unas 100 libras y mide 5′3″ de estatura. No se sabe qué vestimenta usaba.

Si lo ha visto llame al teléfono (787) 793-1234 extensiones 2463 y 2464 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.