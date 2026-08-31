( Suministrada por la Policía )

El agente Manuel Piña Figueroa, adscrito a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, investiga la desaparición de Emilianis Yamil Santiago Ortiz, de 18 años, del hogar Freedom Youth Facility, ubicado en la urbanización Flamboyán, en Manatí.

Según informó la administradora del hogar, Santiago Ortiz, a eso de las 3:40 de la tarde del domingo, 30 de agosto, salió a botar la basura con el personal del hogar, se acercó un vehículo con dos ocupantes y salió corriendo.

La joven abordó un Toyota Cross, color blanco. Al momento, se desconoce su paradero.

El hogar es un centro de acogida o residencia de cuidado supervisado para personas jóvenes.

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Esta fue descrita como de tez blanca, 5’1” de estatura, 118 libras de peso, ojos marrones y cabello corto color negro, y además usa espejuelos y tiene acné. Al momento que se evadió vestía una blusa color gris y un mahón largo con diseño color azul.

Si tienes información sobre el paradero de esta joven, comunícate confidencialmente a través de los siguientes números telefónicos: (787) 343-2020 y (787) 878-4000, extensiones 1450 y 1451.

También puede hacer contacto a través de la red social X o Facebook.