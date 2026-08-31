Un conductor resultó ileso tras ser víctima de un “carjacking” reportado en la madrugada de este lunes en el estacionamiento del Malecón de la Playa de Guayanilla.

De acuerdo al informe preliminar de la Policía, el querellante informó que a eso de la 1:30 a.m. mientras se encontraba estacionado en el área de los gazebos dentro de su vehículo mirando el celular, escuchó que le tocaron el cristal.

Acto seguido, observó a un pistolero que mediante amenaza e intimidación junto a otros dos hombres uno de ellos portando un rifle, lo despojaron de su celular y del vehículo Hyundai Venue, color blanco, del año 2023 y con la tablilla KBB-744.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causar daño físico al perjudicado.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, tienen a cargo la pesquisa.