Un confinado de 31 años fue encontrado muerto durante la tarde del domingo en una celda del complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, informó la Policía.

Según el informe policíaco, el oficial custodio realizaba una ronda preventiva alrededor de las 4:50 p.m. cuando observó a Carlos David Pérez Rodríguez, natural de Mayagüez, acostado en la cama de su celda.

Ficha policíaca de Carlos David Pérez Rodríguez. ( Suministrada )

El custodio lo llamó, pero Pérez Rodríguez no respondió. Posteriormente, el médico de turno certificó que no tenía signos vitales.

La Policía indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

Pérez Rodríguez se encontraba sumariado desde marzo de este año por delitos relacionados con violencia doméstica y violaciones a la Ley de Armas.

El agente Valentín, adscrito a la División de Homicidios de Ponce, junto con la fiscal Ada Torrez, está a cargo de la investigación