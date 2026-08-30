Agentes de la Policía investigan un escalamiento en la madrugada de este domingo en una vivienda en Hatillo, de donde se tumbaron un vehículo, armas de fuego, municiones y $18,000 en efectivo.

Los hechos ocurrieron en un apartamento ubicado en la carretera PR-129, kilómetro 15.5, barrio Bayaney, de la Ciudad Ganadera.

Según informó el querellante, alguien ocasionó daños a una ventana de la cocina, logrando acceso al interior del apartamento. Una vez allí, se apropiaron de una caja fuerte que contenía siete cargadores con aproximadamente 105 municiones calibre .40, $10,000 en efectivo y un bulto marca Lacoste.

Además, se llevaron una pistola Springfield Hellcat OSP, calibre 9 milímetros, con un cargador y 13 municiones, así como de $8,000 en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias, ropa, tenis y relojes.

Esta propiedad no fue estimada.

También se reportó el hurto de un vehículo RAM 1500, Big Horn, año 2023, color gris claro.

La agente Jenifer González Rivera, adscrita al Distrito de Hatillo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y la División de Vehículos Hurtados de Arecibo, quienes continuarán con la investigación correspondiente.