Una mujer fue herida de bala en horas de la noche de ayer, domingo, en la calle Progreso del barrio Pueblo frente a American Battery and Auto Parts en Aguadilla.

De acuerdo con la información preliminar, a las 9:19 p.m. se recibió una llamada telefónica alertando que una mujer había llegado herida de bala a la sala de emergencias del Hospital Buen Samaritano, en Aguadilla.

Los agentes entrevistaron a la perjudicada, identificada como Destiny T. Acevedo de 25 años, quien indicó que, mientras caminaba por el lugar escuchó unos disparos. Acto seguido, sintió una sensación de calor en el área del costado derecho y se percató de que había resultado herida de bala.

La mujer recibió un balazo en el brazo y costado derecho. Esta fue transportada en un vehículo privado a la institución hospitalaria. No se informó su condición.

El agente Luis A. Sein, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, tiene a su cargo la pesquisa.