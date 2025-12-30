La Policía distribuyó la foto de una menor cuyo paradero se desconoce desde el 26 de diciembre.

Jade Ciprián Carpio, de 13 años fue vista por última vez en la calle Labrador en Río Piedras.

La menor, quien fue reportada desaparecida por su madre, fue descrita como de tez trigueña, cabello negro, ojos color marrón, 4 pies y 5 pulgadas de estatura y 106 libras de peso.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía camisa negra, mahón corto azul, medias, calzado deportivo color blanco y llevaba una cartera negra de hombro. Si posee información sobre el paradero de Jade Ciprián Carpio, puede comunicarse al 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.