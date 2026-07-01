La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) intenta dar con los familiares de un paciente que se encuentra recluido en Hospital de Trauma del Centro Médico desde el 20 de octubre del año pasado, cuando fue arrollado por un vehículo de motor.

En un comunicado de prensa explicaron que originalmente, desconocían la identidad del hombre, que fue impactado por un vehículo de motor cerda del aeropuerto en Isla Verde. Posteriormente fue identificado como Juan Henry Rosa Martínez. A pesar de los meses que lleva recluido, al día de hoy Rosa Martínez no ha recibido visitas ni se ha podido localizar a familiares o conocidos suyos.

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Se informó que Rosa Martínez tiene 47 años, es delgado, tez negra, ojos color marrón y cabello y barba negra (al momento de ser internado, tenía cabello abundante y sin arreglar, al igual que su barba). Se añadió que el hombre pesa 185 libras, aproximadamente, mide cinco pies, siete pulgadas de estatura y no tiene piezas dentales en la parte superior de la boca.

Rosa Martínez presenta un tatuaje de una rosa negra en el lado izquierdo de la espalda, cerca del omoplato y cicatrices en ambas muñecas y en los dedos del corazón.

De tener información que pueda ayudar a localizar a los familiares de Rosa Martínez o recursos de apoyo, puede comunicarse al 787-777-3535, extensión 4403. Se indicó que no se ofrecerá información sobre el paciente por la línea telefónica y de presentarse al hospital, él o los familiares y o allegados, deben tener identificación con foto disponible.