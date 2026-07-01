Las autoridades en el área policíaca de Aguadilla intentan localizar a un sexagenario, cuyo paradero se desconoce desde el lunes de la semana pasada.

El hombre fue identificado como Juan José Figueroa Morales, de 66 años de edad y vecino de la calle Rubí, en la urbanización Lomas Verdes de Moca. De acuerdo con la información ofrecida por su hijo, este vio a su padre por última vez el lunes 22 de junio, cuando salió de su hogar.

Alegadamente en algún momento de esta semana, Figueroa Morales se comunicó con familiares e indicó que se encontraba en Manatí, pero hasta el momento el querellante no ha vuelto a tener contacto con su padre. Figueroa Morales fue descrito como de tez blanca, cinco pies, seis pulgadas de estatura y 186 libras de peso, aproximadamente. Tiene cabello canoso y ojos color marrón. La última vez que fue visto, conducía un Mazda CX-5 color blanco, del año 2015.

De tener información sobre el paradero de Figueroa Morales, puede comunicarse al 787-343-2020, o al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla al 787-891-3800, extensiones1550,1551, 1411,1416, con la agente Ana Hernández.