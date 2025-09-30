El Negociado de la Policía solicitó la colaboración del público para localizar a una menor cuyo paradero se desconoce desde el pasado viernes, cuando fue vista por última vez en una escuela de Toa Alta.

No fue hasta hoy martes que una trabajadora social reportó a las autoridades la desaparición de Sarah Isabel Miranda Pitre, de 16 años y quien residía en un hogar de cuido para menores en Bayamón. Miranda Pitre fue vista por última vez en la escuela Adele Rolón en Toa Alta.

La menor fue descrita como de cinco pies, tres pulgadas de estatura, 159 libras de peso, ojos verte y cabello color castaño. AL momento de su desaparición vestía una camisa color negro, mahón largo azul y calzado deportivo.

De tener información sobre el paradero de Miranda Pitre, puede comunicarse con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)269-2424, extensiones 1451 o 1452.