El Negociado de la Policía solicitó la colaboración del público para localizar a una mujer reportada desaparecida en el área policíaca de San Juan desde el cinco de septiembre pasado.

Lucía Margarita Moreta Rodríguez de 58 años fue vista por última vez cerca del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del residencial Luis Llorens Torres. Según informó su madre a las autoridades, la mujer, quien tiene historial de abuso de sustancias controladas, salió de su hogar ese día para “dar una vuelta” y no regresó.

La mujer fue descrita como de tez trigueña, 5 pies 2 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, cabello color negro y ojos color marrón. Se indicó que como seña particular, tiene un tatuaje en el brazo derecho de una flor con varios colores. También una cicatriz en el abdomen bajo.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón color rojo, camisa color crema y sandalias.

De tener información que pueda ayudar a las autoridades a localizar a Moreta Rodríguez, puede comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía, al 787-343-2020, o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234 ext. 2463 o 2464.