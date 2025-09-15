Una mujer de 63 años fue encontrada muerta en avanzado estado de descomposición dentro de su vehículo, en la tarde del domingo, en la urbanización Jardín del Este en Naguabo, luego de haber estado desaparecida por al menos dos semanas.

Según el informe preliminar del Negociado de la Policía de Puerto Rico, fue una tía de la fallecida, de 75 años, quien alertó a las autoridades tras múltiples intentos fallidos de comunicarse con su sobrina, identificada como Elsie Elotis Estefanía Espada.

Al llegar a la residencia, ubicada en la calle Tabonuco, la mujer notó la vegetación crecida y un fuerte hedor proveniente del área del garaje, lo que la llevó a presentarse al cuartel policial para reportar la situación.

Agentes del Distrito de Naguabo acudieron al lugar y localizaron el cuerpo de Estefanía Espada dentro de un Toyota Corolla blanco, del año 2005, con las llaves aún puestas. El cadáver fue identificado por sus rasgos físicos y vestimenta, y presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que llevaba varios días fallecida.

La escena fue referida a la División de Homicidios del CIC de Humacao, bajo la supervisión del sargento Esteban Ortiz y en coordinación con la fiscal Janitza Arcina, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa de la muerte.