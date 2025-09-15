Un motociclista de 32 años resultó gravemente herido la tarde del domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 6.4 de la autopista PR-22, en jurisdicción de Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, Christian Alejandro Delgado conducía una motora Duke KTM, color negro y naranja en dirección de Bayamón a Guaynabo, cuando presuntamente no guardó distancia prudente e impactó por la parte posterior a una guagua Lexus NX450 color blanca, conducido por Jorge A. Nieves Álvarez, residente en Dorado.

Debido al choque, Delgado sufrió heridas de gravedad y fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas estatales a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el doctor Márquez, quien indicó que su condición era crítica.

Relacionadas

  1. Mujer halla muerto a su exesposo reportado desaparecido

  2. Hombre resulta herido tras ser víctima de brutal agresión en Bayamón

  3. Le roban $360 en supuestas taquillas para concierto de Bad Bunny

  4. Le apuntaron con un arma y le robaron el carro frente a su casa en Bayamón

  5. Ciclista resulta herido de gravedad tras ser atropellado por conductor ebrio en Juncos

El agente Héctor Alicea, adscrito a la División de Autopista Buchanan, investigó el accidente junto a la fiscal Glorimar García, quien ordenó ocupar los vehículos para fines de investigación.