Un motociclista de 32 años resultó gravemente herido la tarde del domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 6.4 de la autopista PR-22, en jurisdicción de Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la investigación preliminar, Christian Alejandro Delgado conducía una motora Duke KTM, color negro y naranja en dirección de Bayamón a Guaynabo, cuando presuntamente no guardó distancia prudente e impactó por la parte posterior a una guagua Lexus NX450 color blanca, conducido por Jorge A. Nieves Álvarez, residente en Dorado.

Debido al choque, Delgado sufrió heridas de gravedad y fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas estatales a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el doctor Márquez, quien indicó que su condición era crítica.

El agente Héctor Alicea, adscrito a la División de Autopista Buchanan, investigó el accidente junto a la fiscal Glorimar García, quien ordenó ocupar los vehículos para fines de investigación.