Motociclista en condición crítica tras chocar con guagua en la PR-22
Se presume que no guardó distancia.
Un motociclista de 32 años resultó gravemente herido la tarde del domingo en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 6.4 de la autopista PR-22, en jurisdicción de Guaynabo, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la investigación preliminar, Christian Alejandro Delgado conducía una motora Duke KTM, color negro y naranja en dirección de Bayamón a Guaynabo, cuando presuntamente no guardó distancia prudente e impactó por la parte posterior a una guagua Lexus NX450 color blanca, conducido por Jorge A. Nieves Álvarez, residente en Dorado.
Debido al choque, Delgado sufrió heridas de gravedad y fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas estatales a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el doctor Márquez, quien indicó que su condición era crítica.
El agente Héctor Alicea, adscrito a la División de Autopista Buchanan, investigó el accidente junto a la fiscal Glorimar García, quien ordenó ocupar los vehículos para fines de investigación.