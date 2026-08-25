Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera, acusada por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, de 16 años, el 11 de agosto de 2025, culminó en la tarde de ayer, lunes en la sala del juez juan A. Reyes Colón.

La Oficina de Prensa del Poder Judicial confirmó que se seleccionaron a cinco mujeres y un hombre, a esos fines.

El pasado 17 de agosto se conformó el jurado que va a tener a su cargo juzgar los hechos, evaluar la evidencia y emitir su veredicto, el cual lo integran nueve hombres y tres mujeres.

La fecha para el inicio del juicio por jurado se adelantó poco más de un mes, para el 10 de septiembre y se pautó para el próximo 31 de agosto una vista sobre el estado de los procedimientos en horas de la mañana.

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La fecha del juicio en su fondo coincide con la vista de lectura de sentencia de su madre, la coacusada Elvia Cabrera Rivera.

“Antho” enfrenta -con agravantes- cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen a puñaladas de la adolescente ocurrido en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. La tragedia tuvo lugar en medio de varias peleas, tras culminar la actividad del Cierre de Verano.

En un juicio separado que culminó el 23 de julio, en unas tres horas un jurado encontró culpable a Cabrera Rivera, por los mismos cargos en común y mutuo acuerdo. La defensa se prepara para apelar la decisión.

La semana pasada el juez emitió una resolución declarando “sin lugar” la Solicitud de Reconsideración sobre las Recusaciones Motivadas de cuatro miembros del jurado que presentó la defensa tras plantear que no podían juzgar el caso con imparcialidad.