Víctimas de agresiones sexuales contarán con intercesoras e intercesores legales capacitados que las asistirán en sobrellevar sus procedimientos legales, gracias a la capacitación que recibirán a través de la entidad sin fines de lucro Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.

Esta formación será posible a través de la Academia de Intercesora Legal de la Red, la cual responde a la escasez de profesionales que pueden ocupar este rol en Puerto Rico, pues, aunque hay 115 intercesores legales con sus licencias activas, tan solo 25 están contratados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Los restantes 90 incluyen a aquellos que ejercen por su cuenta o que no están practicando.

PUBLICIDAD

“Con esta Academia, la Red Nacional de Albergues intenta cubrir un vacío”, aseguró la directora ejecutiva de la Red, Jessica X. Fuentes Catalá, durante conferencia de prensa que se celebró desde la sede de la Red en Hato Rey.

“Sabemos que no hay suficientes intercesoras. Sabemos que es uno de los retos que enfrentan víctimas y sobrevivientes de violencia de género cuando van al tribunal a solicitar una orden de protección y no consiguen los recursos que necesitan. Así que, con esta academia, pretendemos apoyar a personas que tienen el interés en convertirse en intercesoras para llenar ese vacío. La expectativa que tenemos es que puedan estar ahí cubriendo turnos 24/7, porque la violencia de género no tiene hora específico cuando ocurre”, sostuvo, por su parte, Coraly León Morales, presidenta de la Red.

La OPM asignó $150,000 de fondos PARE a la Red tras la firma de la Ley 90 de 2023 que viabilizó que organizaciones no gubernamentales certificaran a intercesores legales para asistir a estas personas durante procedimientos judiciales al amparo de la Ley 54 (Ley de Prevención de Intervención contra la Violencia Doméstica). Así, se inició la primera sesión de capacitaciones el pasado lunes, 19 de agosto.

“Quizás esta figura de la intercesora, con las herramientas que adquiera a través de estos talleres y de estas academias, puede brindarle esas herramientas y esa misma orientación a las víctimas sobrevivientes para que salgan de ese ciclo de la violencia. Ya con eso estamos realizando un esfuerzo para erradicar la violencia de género. Es una persona que estamos salvando, una vida que, quizás, podemos salvar de lo que potencialmente puede ser lo que queremos evitar que es el fin último, que es el feminicidio”, manifestó Ángel Rodríguez a Primera Hora, quien asistió al anuncio en representación de la procuradora de la OPM, Madeline Bermúdez Sanabria.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha: la directora ejecutiva de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Jessica X. Fuetes Catalá; funcionario representante de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Ángel Rodríguez; presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales; y las intercesoras legales y supervisoras de la Academia Intercesores Legales, Ángela Jiménez y Yenitza Soto. ( Suministrada )

Estos primeros talleres requerirán que sus 35 participantes completen 40 horas de teoría y otras 40 de práctica supervisada.

Utilizando el Reglamento de Intercesoría de la OPM como guía, los profesionales aprenderán de módulos creados por la Red de temas como derechos humanos y la dignidad, explicó a este diario Fuentes Catalá.

Se busca que, luego de las capacitaciones, el intercesor sea empático hacia estas víctimas y se convierta en un vínculo para ayudar a que las personas salgan de la posición de vulnerabilidad y sean sobrevivientes.

Sobre todo, los intercesores buscarán evitar que las personas sean revictimizadas en los tribunales, independientemente su caso sea uno criminal, civil o tenga que testificar, orientándolas sobre el proceso y cómo serán las entrevistas de las autoridades investigadoras.

“Nosotros somos el filtro entre la víctima y el sistema, y cuando hablo del sistema hablo del tribunal, el sistema judicial, hablo del sistema del Departamento de Justicia, hablo de la Policía de Puerto Rico y hablo de todo el andamiaje que llega alrededor de una víctima sobreviviente cuando decide romper el ciclo y salir y pedir ayuda. Nosotros podemos ser esa primera cara que la víctima ve a la cual le expresa lo que está viviendo y lo que está pasando y le pide que le de apoyo o que lo oriente con la decisión que debe tomar”, especificó, por su parte, Ángela Jiménez, intercesora legal y supervisora de la Academia.

Aunque la mayoría de los casos de violencia sexual no son registrados, la OPM apuntó que las estadísticas del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) reportaron 660 incidentes de este tipo de crimen hasta el 31 de julio. El 79.9% de estos casos corresponden a mujeres sobrevivientes y el 75.45% a menores de 17 años.

PUBLICIDAD

El delito de mayor incidencia es actos lascivos (67.9%), seguido de agresión sexual (27.7%) De estos, un 52.3% de los ofensores son familiares y 35.4% son conocidos. Asimismo, más padres biológicos, el 53.5%, que padrastros (35.4%) son agresores.

Mientras, el Departamento de Salud estimó que, en Puerto Rico, ocurren anualmente 66,000 casos de algún tipo de violencia sexual.

“Cualquier esfuerzo que se haga, independientemente en la etapa de procedimiento que se realice, es un grano de arena para erradicar la violencia de género. En este sentido, quizás ya estamos en una etapa donde la persona ya acudió a solicitar un servicio en el Tribunal, ya sea en la etapa civil de orden de protección o en la orden criminal a través de la radicación de la querella, pero esta acompañamiento y este tipo de esfuerzo y este tipo de orientación que realiza la figura de la intercesora o el intercesor, (como) darle las herramientas adecuadas a esa víctima sobreviviente…(puede ayudarlo a) salir del ciclo de la violencia”, detalló Rodríguez.

La segunda sesión de capacitación comenzará a partir del 28 de octubre y demorará hasta diciembre. Para esta parte, se convocará a profesionales de la conducta, como consejeros, psicólogos y trabajadores sociales que han manejado casos de violencia de género y estén disponibles para contratación por servicios profesionales en horarios flexibles, incluyendo noches y fines de semana.

Aquellos que deseen inscribirse, lo podrán hacer al correo electrónico coordinacionredalberguespr@gmail.com.

Si eres víctima de agresión sexual, o conoces a alguna persona en esta situación, puedes comunicarte en cualquier momento con la Línea de Emergencia de Matria al 787-489-0022. También, al teléfono de la OPM 787-722-2977 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.