Agentes de Inteligencia y Arrestos y de la Unidad Motorizada de San Juan, arrestaron a Jean Carlos Ramos Valdivia, alias “Caponi” y “El Flaco”, de 27 años, en los predios de un estacionamiento en la calle Calma, en Santurce, contra quien pesaba una orden de arresto federal por conspiración y posesión con la intención de distribuir sustancias controladas y armas.

La requisitoria de fugitivo federal fue emitida el 30 de julio al culminar una pesquisa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Al momento del arresto se ocuparon dos armas de fuego: una pistola y un rifle, y un caimán que será entregado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Un caimán pesqueño fue ocupado durante el arresto del fugitivo federal Jean Carlos Ramos Valdivia, en la calle Calma, en Santurce. ( Suministrada por la policía )

“Caponi” será entrevistado por varias agencias federales.