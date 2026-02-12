El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Bayamón, presentó hoy 12 cargos contra Yamabe Rivera Hernández, imputado de dar muerte a cuatro personas y dejar a una quinta herida en medio de una carrera clandestina y bajo los efectos de bebidas alcohólicas, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Los hechos por los que fue acusado Rivera Hernández ocurrieron la noche del 16 de febrero de 2025 en el kilómetro 26.3 de la carretera PR-2, del barrio Espinosa, en Dorado.

De acuerdo con la investigación del agente Pedro L. López Medina, y el Ministerio Público, en dicho lugar se llevaban a cabo carreras clandestinas, cuando Rivera Hernández a una velocidad la cual no le permitía tener control y dominio de su vehículo marca AcuraTL, y bajo los efectos de bebidas embriagantes, impactó un Mazda Protege perdiendo el control y dominio del volante e impactando subsiguientemente cuatro vehículos de motor.

Las víctimas fueron identificadas como Isaías Emanuel Malavé Marrero, Kevin Daniel Torres González, Joeli Alexandra Santos Sánchez y José Cartagena Rosario. Una quinta persona identificada como Ángel Gabriel Rivera Gómez resultó con grave daño corporal.

Las fiscales Jenniffer L. Reyes Martínez y Laura M. Arill Capó, del distrito de Bayamón, radicaron los cargos por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, por daño corporal, imprudencia o negligencia con lesión corporal, imprudencia o negligencia con muerte, y manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Tras escuchar la prueba, la jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto en todos los cargos, fijando una fianza de $150,000.

La vista preliminar fue señalada para el 25 de febrero.