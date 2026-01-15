Cargos por asesinato en primer grado fueron radicados hoy contra un hombre que asesinó a su pareja en plena Nochebuena, el año pasado en Juncos.

A Brian Padilla Román, de 38 años, se le imputa el asesinato de Rhaisa Odalys Algarín Ruiz, de 37 años, tras un altercado en la residencia que compartían. En medio de la confrontación, se alega que el imputado atacó a la mujer, agarrándola por el cuello, tras lo que perdió el conocimiento. Tras esto, la mujer fue conducida inconsciente al Hospital Ryder de Humacao, donde Padilla Román alegó que la mujer se había intoxicado con medicamentos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, tras ser auscultada, el médico de turno determinó que la mujer presentaba lesiones que no coincidían con la versión de intoxicación con medicamentos, por lo que activó el protocolo de violencia doméstica, alertando a las autoridades. Algarín Ruiz murió al día siguiente, mientras recibía atención médica.

Tras el incidente, Román Padilla admitió los hechos, por lo que en aquel momento se le radicaron cargos maltrato agravado mediante estrangulamiento, sofocación y asfixia, y permanecía recluido en prisión al no prestar la fianza de $150 mil que se le impuso.

En el día de hoy, el hombre fue excarcelado y conducido ante el juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas quien determinó causa para arresto en su contra y le impuso una fianza ascendente a $850 mil por el cargo de asesinato. La vista preliminar contra este fue pautada para el 27 de enero del 2026.

El agente Pedro Ortiz De Jesús, de la división de Homicidios de Caguas tuvo a su cargo la pesquisa, mientras que los fiscales Dennis Soto Fantauzzi y Sharlynne Sánchez Ocasio presentaron el caso ante el juez. Al momento del crimen, la mujer solo llevaba 10 meses de relación con el presunto agresor y no tenían hijos en común.