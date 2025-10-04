Cargos por negligencia, al amparo de la Ley para la Prevención del Maltrato a Menores fueron radicados contra una mujer que se alega, dejó a sus tres hijos solos en el interior de un vehículo de motor, mientras visitaba una armería.

La mujer fue identificada como Maylín Hernández Carrasquillo, de 35 años. De acuerdo con la información divulgada por la Oficina de Prensa de la Policía, los hechos que se le imputan a la mujer ocurrieron ayer en la tarde, en la calle Colombia, frente a la escuela University Gardens en Río Piedras, cuando la mujer alegadamente dejó a los niños de ocho, cuatro y un año de edad en el interior de su vehículo, mientras visitaba una armería cercana para iniciar los trámites para solicitar una licencia para portar armas de fuego.

De la información suministrada, no se desprende como las autoridades advinieron en conocimiento del incidente. La agente Johara Robinson, de la división de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores investigó los hechos y consulto el caso con la fiscal Shane Gold. Hernández Carrasquillo fue llevada ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para su arresto y le impuso una fianza ascendente a $5 mil, la que prestó.

La vista preliminar en su contra fue señalada para el 16 de octubre.