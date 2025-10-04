Tres turistas fueron azotadas la tarde de este sábado por las peligrosas olas cuando intentaban disfrutar de la Cueva del Indio, en Arecibo.

La Policía informó a Primera Hora que se trata de tres féminas. Para las 2:25 p.m., dos de ellas ya habían sido rescatadas y presentaban heridas. Otra continuaba atrapada en las rocas.

Vídeos difundidos por las redes sociales mostraron a una de las mujeres ensangrentada al llegar a la orilla de la playa. Ciudadanos dieron los primeros auxilios en lo que llegaron las autoridades.

“¡Rescate viene! ¡Ya viene rescate!”, le respondía una de las ciudadanas a las mujeres quienes gritaban desde las piedras por socorro.

Se informó que las féminas serían transportadas a instituciones hospitalarias.

En el rescate trabajan la Policía Municipal de Arecibo, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Manejo de Emergencias municipal y estatal, buzos, el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Vigilantes.

Más temprano, el comisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, exhortó a los ciudadanos a no visitar las playas durante este fin de semana debido al riesgo de fuertes marejadas y corrientes marinas.

“El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre las peligrosas condiciones marítimas, con olas de hasta 14 pies, para este fin de semana y principios de la próxima semana. Reiteramos el llamado a los ciudadanos a no visitar las playas, evitemos tragedias”, sostuvo Jiménez.