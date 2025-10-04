Turistas son azotadas por feroces olas en la Cueva del Indio en Arecibo
Dos resultaron heridas, mientras una tercera quedó atrapada entre las piedras.
Tres turistas fueron azotadas la tarde de este sábado por las peligrosas olas cuando intentaban disfrutar de la Cueva del Indio, en Arecibo.
La Policía informó a Primera Hora que se trata de tres féminas. Para las 2:25 p.m., dos de ellas ya habían sido rescatadas y presentaban heridas. Otra continuaba atrapada en las rocas.
Vídeos difundidos por las redes sociales mostraron a una de las mujeres ensangrentada al llegar a la orilla de la playa. Ciudadanos dieron los primeros auxilios en lo que llegaron las autoridades.
“¡Rescate viene! ¡Ya viene rescate!”, le respondía una de las ciudadanas a las mujeres quienes gritaban desde las piedras por socorro.
Se informó que las féminas serían transportadas a instituciones hospitalarias.
En el rescate trabajan la Policía Municipal de Arecibo, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Manejo de Emergencias municipal y estatal, buzos, el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Vigilantes.
Más temprano, el comisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Ángel Jiménez, exhortó a los ciudadanos a no visitar las playas durante este fin de semana debido al riesgo de fuertes marejadas y corrientes marinas.
“El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió sobre las peligrosas condiciones marítimas, con olas de hasta 14 pies, para este fin de semana y principios de la próxima semana. Reiteramos el llamado a los ciudadanos a no visitar las playas, evitemos tragedias”, sostuvo Jiménez.