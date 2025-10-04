Un hombre de 32 años resultó con quemaduras en primer y segundo grado en el rostro y varias partes de su cuerpo cuando intentaba encender un asador.

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado en una residencia del sector Piedras Blancas, en el barrio Jácanas en Yabucoa. Según informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía, la víctima abrió la válvula de gas del asador para comenzar a cocinar carne, tras lo que levantó la tapa del mismo y utilizó un encendedor para intentar encender el mismo.

El gas acumulado ocasionó una llamarada que le provocó quemaduras de primer grado en el rostro, el antebrazo derecho y las extremidades inferiores. También sufrió una quemadura de segundo grado en el antebrazo izquierdo.

El hombre fue trasladado a un hospital de la zona, donde se informó que se condición era estable. El agente Eduardo Santiago Espinosa, del cuartel de Yabucoa, investigó los hechos.