Cargos por trata humana, incesto, agresión sexual, Envió, transportación, distribución, publicación, exhibición o posesión de material obsceno y maltrato de menores fueron radicados contra un hombre de Aguadilla, por actos alegadamente cometidos contra una menor de seis años.

Los hechos que se le imputan a Neftalí Abreu Pérez, de 58 años, ocurrieron en el 2019, según informaron la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia por separados. Las fiscales Yashira Vale Muñiz y Belinda Brignoni Hernández, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Aguadilla, presentaron los cargos ante el juez del Tribunal de Aguadilla, Davier Alfaro Alfaro, quien encontró causa en todos los delitos imputados y le impuso una fianza ascendente a $10 mil, la que prestó.

El agente Alexis Cardona Valentín, de la división de Delitos Sexuales del CIC de Aguadilla investigó los hechos.

Se indicó que el hombre quedo libre con un grillete electrónico y se le impuso como condición que no puede salir de su residencia sin autorización previa.

La vista preliminar contra Abreu Pérez fue señalada para el 12 febrero 2026.