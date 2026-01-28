Agentes de la división de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía, diligenciaron una orden de arresto contra un individuo requerido por las autoridades del estado de Pennsylvania, luego que no compareciera a un procedimiento judicial en su contra, pendiente en ese estado.

El sujeto, quien se encontraba confinado en el Centro Correccional 1072 de Bayamón, fue identificado como Emmanuel Charriez Burgos, de 40 años y vecino de ese municipio. Charriez Rodríguez fue arrestado en el 2024, por violaciones a la Ley de Vehículos Hurtados.

El detenido fue conducido ante la jueza Brenda I. Sala Rivera, del Tribunal San Juan, quien tras cumplimentar la orden de arresto, ordenó su ingreso en la Institución Penal 705, pendiente a la celebración de una vista de extradición.