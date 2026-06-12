Cargos por maltrato a personas de edad avanzada y uso y portación de armas blancas y uso y transportación de armas blancas fueron radicados contra una mujer de Barranquitas que se alega, lanzó a su madre por unas escaleras.

La imputada, quien fue ingresada a prisión luego que se determinara causa para arresto, fue identificada como Karla M. Santiago Ortiz, de 26 años y residente de Barranquitas.

Según la investigación de la Policía, alegadamente el 10 de junio, Santiago Ortiz tiró a su madre por unas escaleras y luego la golpeó en el rostro. La víctima, de 65 años, resultó con traumas en el rostro y tuvo que ser conducida a un hospital para recibir atención médica.

Tras consultar el caso, la fiscal Nanette Benítez ordenó la radicación de cargos contra la mujer. Santiago Ortiz fue llevada ante la juez Mariely Paradiso Pérez, del Tribunal de Aibonito, quien le impuso una fianza ascendente a $100 mil, la que no prestó, por lo que fue ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.