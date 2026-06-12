Radican cargos por maltrato a mujer por agresión a su hija
Ocurrió en la Oficina de Ayuda al Ciudadano de San Juan.
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Kiashallys De León Rhodes, de 26 años, enfrenta un cargo por maltrato (artículo 53 A) de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Según la investigación, realizada preliminarmente por la Policía Municipal de San Juan, el 10 de junio, a las 3:00 de la tarde, mientras se encontraba en la Oficina de Ayuda al Ciudadano, en la avenida Juan Ponce De León, en Río Piedras, mientras era atendida, golpeó con la mano abierta a su hija en la cabeza.
Tras el incidente, frente a una empleada, fue arrestada por la agresión y el caso se le refirió al Departamento de la Familia.
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La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3,000, la cual prestó mediante un fiador privado, siendo fichada y dejada en libertad hasta la vista preliminar.