Kiashallys De León Rhodes, de 26 años, enfrenta un cargo por maltrato (artículo 53 A) de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Según la investigación, realizada preliminarmente por la Policía Municipal de San Juan, el 10 de junio, a las 3:00 de la tarde, mientras se encontraba en la Oficina de Ayuda al Ciudadano, en la avenida Juan Ponce De León, en Río Piedras, mientras era atendida, golpeó con la mano abierta a su hija en la cabeza.

Tras el incidente, frente a una empleada, fue arrestada por la agresión y el caso se le refirió al Departamento de la Familia.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $3,000, la cual prestó mediante un fiador privado, siendo fichada y dejada en libertad hasta la vista preliminar.