Una jueza del Tribunal de Humacao expidió dos órdenes de arresto en ausencia contra dos individuos que alegadamente le dispararon a un hombre y sus dos hijos menores, en hechos registrados el 22 de febrero en Naguabo.

Los imputados fueron identificados como Joshua Suyas Ramos, de 26 años y Daniel Suyas Dipini, de 20. El Departamento de Justicia informó que según la investigación realizada por el agente Pedro Medina Negrón, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, alegadamente los individuos compartían en una estación de gasolina e Naguabo, cuando la víctima, de unos 36 años arribó al lugar en compañía de sus dos hijos. Según relató el perjudicado a las autoridades en aquella ocasión, éste sostuvo un altercado con uno de los sujetos, tras lo que estos se retiraran del lugar.

Cuando la víctima regresó a su vehículo y emprendió la marcha en el mismo, observó al individuo portando un arma larga, quien alegadamente abrió fuego contra el automóvil en varias ocasiones. Los disparos rompieron el cristal trasero del vehículo, pero ni el conductor ni sus hijos resultaron heridos.

En la tarde del viernes, el fiscal Alberto Miranda Schmidt, de la Fiscalía de Humacao, radicó tres cargos en ausencia contra cada uno de los imputados, por violaciones a la Ley de Armas, tras lo que la jueza Yaritza González, del Tribunal de Humacao, encontró causa para el arresto de ambos y les impuso una fianza de $1 millón a cada uno.