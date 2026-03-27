Agentes de la Policía Municipal de San Juan lograron el arresto en horas de la madrugada, de un individuo al que alegadamente sorprendieron en pleno escalamiento de un restaurante de comida rápida.

Los hechos se reportaron en horas de la madrugada en el restaurante McDonald’s de la calle Loíza en Santurce.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el municipio de San Juan, el hombre, identificado como Diosdado González Rivera, de 46 años, alegadamente rompió la puerta trasera del establecimiento para lograr acceso al interior del local y una vez adentro, se apropió de un televisor y un abanico, además de romper el cristal de la puerta principal del establecimiento y forzar varios casilleros y gavetas dentro del restaurante.

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González Rivera sería ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón. ( Suministrada )

González Rivera fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento mientras cometía el atraco. Agentes de la Policía Municipal de San Juan, adscritos a la Unidad Turística, fueron alertados de inmediato y se trasladaron al lugar, donde capturaron al sospechoso en plena fechoría. Contra González Rivera se radicaron cargos por violación a los artículos 195, 181 y 198 del Código Penal de Puerto Rico, por los que se encontró causa para arresto y se impuso una fianza de $40,000, la cual no fue prestada.

El imputado sería fichado e ingresado en la Institución Correccional Bayamón 705. La vista preliminar fue señalada para el próximo 8 de abril. Se informó que González Rivera posee expediente criminal previo por delitos de robo, violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y obstrucción a la justicia.