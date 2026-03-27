Siete cargos por asesinato y violaciones a la Ley de Armas fueron radicados hoy en el Tribunal de Aibonito, contra dos hombres a los que se les imputa un crimen reportado el Día de Reyes del año pasado en Coamo.

Los imputados fueron identificados como Jean Carlos Ortiz Rivera, de 23 años y residente de Coamo, y Javier Núñez Arriaga, de 39 años y vecino Villalba. Éste último fue acusado en ausencia.

Según informó la Policía, el 6 de enero del año pasado, a eso de las 10:36 de la noche, alegadamente los acusados llegaron hasta la calle Sauce de la urbanización Valle Arriba en Fajardo y ultimaron a Richard Ortiz Fernández, de 39 años.

PUBLICIDAD

Tras evaluar la prueba, la juez Mariely Paradizó Pérez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto e impuso una fianza global ascendente a $1.8 millones. Ortiz Rivera fue ingresado en la Cárcel Regional de Ponce tras no prestar la fianza, mientras que contra Núnez Arriaga se emitió una orden e captura. También se emitió una orden de arresto contra Núñez Arriaga.

La fiscal María Varas García tuvo a su cargo la radicación de los cargos, mientras que el agente Leonel Alicea Vázquez, de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo investigó los hechos.