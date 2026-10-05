Una mujer de 35 años enfrenta cargos por maltrato contra su pareja al agredirlo a correazos.

En el Tribunal de Mayagüez le fueron radicados cargos criminales a Rose M. Torres Pabón, residente de Lajas, por dos cargos al artículo 3.1 (maltrato) de la Ley 54.

Según se desprende de la investigación realizada, los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, cuando Torres Pabón, utilizando una correa, alegadamente agredió al perjudicado en diferentes partes del cuerpo y lo amenazó.

El agente Milton Ayala, adscrito al distrito de Lajas, junto al agente Alex Mass, de la División de Violencia Doméstica de Mayagüez, bajo la supervisión de la sargento Bernice Rosario, consultaron el caso con el fiscal Derick Rivera, quien instruyó radicar cargos por el artículo antes mencionado.

Rose M. Torres Pabón ( Suministrada )

La prueba fue presentada el pasado viernes ante la juez Margianne Casiano Pérez, quien determinó causa para arresto, fijando una fianza global de $200 mil, la cual no prestó, siendo fichada e ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el próximo día 15 de octubre.