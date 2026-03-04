Cinco cargos por violaciones a la Ley de Tránsito fueron radicados durante el día de hoy contra un hombre que alegadamente arrolló a un peatón mientras conducía bajo los efectos del alcohol el 30 de marzo del año pasado en Caguas.

La víctima falleció mientras recibía atención médica luego que otro conductor lo auxiliara y lo condujera a un hospital cercano. De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, contra Joe Eddie Alejandro Cuadrado se radicaron cinco cargos, por los que la juez Karina Díaz, del tribunal de Caguas, encontró causa para arresto. No se informó la cuantía de la fianza impuesta y si el imputado prestó la misma.

Según informó Justicia, de acuerdo con la investigación del agente Luis H. Crespo Colón, el 30 de marzo de 2025 a eso de las 10:30 p.m., la víctima, identificada como Carlos Iván Velázquez Quiles, de 33 años, se disponía a cruzar la carretera 172 en Caguas, cuando fue impactado por el vehículo marca Kia que manejaba Alejandro Cuadrado. Tras el impacto, Alejandro Cuadrado abandonó el lugar, aunque luego regresó a la escena. Velázquez Quiles fue llevado al Hospital Menonita de Caguas por un ciudadano, donde falleció a consecuencia del severo trauma corporal recibido.

A Alejandro Cuadrado, quien no poseía licencia de conducir cuando ocurrieron los hechos, se le realizó una prueba de alcohol, la que arrojó resultado de .088%.

La vista preliminar contra el imputado fue señalada para el 10 de marzo.