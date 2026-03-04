Un hombre fue asesinado a balazos durante la tarde del lunes, en la carretera PR-159 del barrio Quebrada Cruz, en Toa Alta.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:18 de la tarde y el médico de turno del Centro de Diagnóstico y Tratamiento que lo atendió certificó su muerte a las 5:53 p.m. a consecuencia de las heridas recibidas.

La víctima fue ejecutada por un hombre que transitaba en una guagua color gris, según la querella.

El occiso fue identificado como Henry Vázquez García de 30 años y según una ficha del año 2020 por el delito de posesión de sustancias controladas era vecino de Naranjito. Se desconoce la disposición del caso en el tribunal.

En uno de los informes de incidencia se establece que el motivo del crimen está relacionado con rencillas o venganza.

El agente Mervin Castellano, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja y la fiscal Glorimar García, investigaron la escena.