Un cargo por maltrato de menores al amparo de la Ley 57 “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, se radicó hoy contra la asistente de maestro Dagmar I. Rodríguez Rodríguez de 44 años.

De acuerdo con la investigación de la agente Yajaira Pérez Vélez, adscrita a la División Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del CIC de Arecibo, el 7 de abril de 2025, la imputada presuntamente agredió con las manos a una niña de cuatro años.

La fiscal Lucianne Sánchez Serrano, radicó el cargo y presentó la prueba ante ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien determinó causa para arresto.

Rodríguez prestó la fianza de $10,000.

La vista preliminar fue señalada para el 17 marzo.