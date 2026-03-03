( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos, arrestaron esta mañana a Orlando Soto Negrón, de 44 años, alias “Bebo Prado” tras ocupar sustancias controladas y armas en su apartamento allanado en el edificio 28 del residencial El Prado, en Río Piedras, informó la oficina de prensa de la Policía.

Posteriormente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) asumió jurisdicción del caso y custodia del detenido que fue identificado como líder de la organización criminal que operaba en el residencial.

Los agentes ocuparon dos kilos de cocaína, dos bolsas plásticas con cocaína, un envase cilíndrico con picadura de marihuana y 180 pastillas.

Además, incautaron una pistola Glock, calibre 9 milímetros alterada para disparar en automático y otra arma de fuego con la misma descripción, pero sin el aditamento, ocho cargadores. 212 municiones de diferentes calibres y pirotecnia.

El caso fue investigado por el agente Gerson Torres y la orden diligenciada por la agente Xiomara Díaz Camacho.