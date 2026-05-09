Una fianza de $300 mil le fue impuesta a los padres de un bebé de cuatro meses, que se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un trauma craneal.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia informó que contra Christopher Melecio, de 26 años y Cristina Milagros Márquez Lugo, de 25, se radicaron cargos por maltrato, negligencia y encubrimiento, luego de que estos ofrecieran versiones incongruentes sobre el incidente, ocurrido en una residencia de Dorado.

El trauma que presenta el bebé no es compatible con una caída del mismo piso donde se alega se encontraba sobre una manta.

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El infante fue trasladado por técnicos de Emergencias Médicas a un hospital la noche del miércoles, más de 12 horas después de que ocurriera el incidente. Tras el arribo del menor a la Sala de Emergencias, se le dio conocimiento a la Policía sobre el incidente.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente John Crespo Pérez, de la división de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, el menor estaba bajo custodia de ambos padres cuando fue víctima de los hechos que dan lugar a una contusión cerebral, pero no fue por lo menos hasta el otro día que fue llevado a un hospital.

En un principio, la pareja condujo al menor al Hospital Doctor Center de Dorado, pero una vez allí, el menor fue referido al Hospital de Trauma del Centro Médico de Río Piedras. Alegadamente los hechos ocurrieron el martes.

Los fiscales Gabriel Redondo, Zuleyka E. Colón Rodríguez y Abigail Concepción Marcial tuvieron a su cargo la radicación de las acuaciones.

La juez Carolina Guzmán, del Tribunal de Bayamón, encontró causa en todos los delitos. La vista preliminar fue señalada para el 20 de mayo.

Como parte del protocolo, el caso también fue referido al Departamento de la Familia.