Tres hombres mueren baleados en gasolinera de Bayamón
El violento incidente ocurre apenas dos días después de la masacre reportada en Morovis.
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Tres hombres murieron baleados anoche en las inmediaciones de la gasolinera Texaco que ubica en la carretera PR-174, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.
Los hechos ocurrieron a eso de las 10:16 p.m., frente a las instalaciones de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers. Una llamada telefónica avisó sobre varias personas heridas de bala en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron dos cuerpos baleados. Mientras, un tercer sujeto herido de bala fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente murió.
Las víctimas tenían 43, 24 y 21 años.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón tienen a cargo el caso.
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El violento incidente ocurre apenas dos días después de la matanza reportada en Morovis, donde cuatro personas fueron baleadas y calcinadas dentro una guagua Hyundai Kona del año 2019, en la carretera PR-5567 interior del barrio Vaga #3.
El dueño registral de la guagua es un residente del barrio Pesas, en Ciales, pueblo que colinda con Morovis.
En la escena, las autoridades ocuparon casquillos de rifle y de pistola calibre 9 milímetros.
Las víctimas de la primera masacre del 2026 no han sido identificadas.