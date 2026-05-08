La investigación sobre las tres víctimas baleadas en el estacionamiento de la gasolinera Texaco localizada en la carretera PR-174 en Bayamón, descartó que se tratara de la segunda masacre del año, como se informó inicialmente.

El caso se reclasificó a un asesinato y dos homicidios justificables.

Los hechos ocurrieron a las 10:19 p.m. de ayer, miércoles, en la estación, donde se observa en las cámaras de seguridad que la víctima estaba en la gasolinera conversando con una mujer y llegó un vehículo marca Honda Civic, color verde, con dos ocupantes.

El pasajero se bajó armado, al igual que el conductor, y se inició una discusión acalorada.

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“El pasajero saca un arma para la cual poseía licencia y el conductor se le abalanza al joven que está hablando con una fémina y lo golpean en la cara con el arma. Para su sorpresa él tenía un arma (con licencia de portación) y le dispara a ellos”, explicó el director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, el teniente José Carrión.

Surgió un intercambio de disparos en el que dos de los involucrados resultaron muertos y uno de ellos falleció posteriormente en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El único que no tenía licencia de armas era el conductor, quien tenía antecedentes penales por violencia doméstica. Se desconoce la disposición del caso.

Como evidencia se ocuparon dos armas de fuego calibre 9 milímetros para su análisis pericial.

El agente Jorge Meléndez, bajo la supervisión del sargento Luis Calderón, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, en unión a la fiscal Liz López, tiene a cargo la investigación.

Los fallecidos, que tenían 21, 24 y 43 años, no han sido identificados por sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).