Cargos por agresión sexual y maltrato a menores fueron radicados contra un hombre de 30 años, que se alega solicitó fotos explicitas y agredió sexualmente a una menor de 13 años.

Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, los hechos, que habrían ocurrido en el municipio de Aguas Buenas, iniciaron entre noviembre del 2023, y se extendieron hasta marzo del 2024. Durante ese tiempo, el imputado, identificado como Kevin Anes Negrón, habría iniciado un patrón de abuso sexual contra la víctima, a la que alegadamente le enviara fotos íntimas, tras lo que comenzó a solicitarle fotos de carácter sexual.

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Se alega que incluso, el hombre llegó a agredir sexualmente a la menor.

El caso fue investigado por la agente Brenda López Rodríguez, adscrita a la división de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, quien consultó el caso con la fiscal Sharlynne Sánchez Ocasio, quien radicó los cargos. El imputado fue conducido ante el juez Carlos J. Capó Hernández, quien encontró causa para arresto, y le impuso una fianza ascendente a $60 mil, la que Anes Negrón prestó, tras lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el 31 de marzo de 2026.