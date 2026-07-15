Un juez del Tribunal de San Juan encontró causa para juicio contra uno de los imputados por la masacre del residencial Quintana, ocurrida el 29 de julio del 2022 y en la que murieron Davis John Ortega Ayala, Dereck Ortega Gandía, Diego Morales Morales y Raúl Ortiz Centeno.

Contra Anderson Bierd Melo pesaba una orden de arresto emitida en ausencia el 15 de marzo del 2024. Bierd Melo, oriundo de la República Dominicana, fue capturado recientemente en ese país, durante el transcurso de una investigación federal por tráfico de personas.

Durante la vista preliminar, los fiscales Gracielis Vega Bermúdez, Adriana Albors Ortiz e Iván Rivera Labrador presentaron la prueba contra el imputado por cuatro cargos de asesinato en primer grado y seis cargos por violaciones a la Ley de Armas de 2020, entre otros delitos. La investigación estuvo a cargo del agente Carlos Colón López, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

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El imputado ha sido vinculado a la organización criminal conocida como “Las FARC Playita”, que desde 2019 sembraba el terror en comunidades de San Juan, en las que encabezaba la distribución de heroína, cocaína, marihuana, fentanilo y otras sustancias controladas, a la vez que recurría a la violencia y la intimidación para mantener el control de su territorio.

La organización también estaba vinculada al tráfico ilegal de armas de fuego y a la orquestación de actos violentos, incluyendo asesinatos, para proteger sus operaciones.

La lectura de acusación fue señalada para el próximo 21 de julio y el juicio está pautado para comenzar el 16 de agosto.