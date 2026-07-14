El experiodista radial José Raúl Arriaga Esteva, fue sentenciado a 15 años de cárcel por varios delitos de actos lascivos que pesaban en su contra y 8 años por maltrato a menores, de los que tendrá que cumplir tres de estos tras las rejas, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

También deberá figurar en el Registro de Ofensores Sexuales por un periodo de 25 años, como parte de la pena que le impuso el juez Marcos Torres Skeret, del Tribunal de Utuado, luego que el pasado ocho de enero el experiodista se declarara culpable de los cargos en su contra, por hechos alegadamente cometidos contra un menor de 12 años, entre los años 2021 y 2022.

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Según declaró el menor durante la vista preliminar, Arriaga Esteva, de 53 años, estableció contacto con este mediante conversaciones a través de medios digitales con el propósito de ganarse su confianza para proveer y recibir material fotográfico. Posteriormente, Arriaga Esteva lo agredió sexualmente en más de una ocasión.

Arriaga Esteva enfrentó otro caso similar en el 2010, cuando un menor de 15 años lo acusó por una alegada agresión sexual ocurrida en un parque del barrio Guavate en Cayey. Sin embargo en aquella ocasión, el otrora anfitrión de “La Red Informativa” salió bien librado. Previo a eso, el periodista estuvo involucrado en otra contienda judicial en la que afloraron alegaciones similares, en aquella ocasión tras ser víctima de un brutal ataque a puñaladas por parte de un menor de edad que en aquel entonces alegó que lo atacó porque el experiodista intento sostener relaciones sexuales con él.

En declaraciones escritas, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torrs sostuvo que “el abuso sexual contra nuestros menores es un delito repudiable que tiene que ser condenado con severidad. La manipulación de un menor con fines sexuales constituye una de las formas más graves de abuso, porque se aprovecha de su inmadurez emocional y de la desigualdad de poder que existe entre un adulto y un niño o adolescente. Como sociedad, tenemos el deber de proteger a nuestros niños y adolescentes de toda forma de explotación y violencia sexual. En el Departamento de Justicia esta es una prioridad”.

La fiscal Jenivette Bonilla Torres, adscrita a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, estuvo a cargo del litigio.