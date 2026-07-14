Tras las rejas un sexagenario por agresión a un hombre con un tubo
Fue encarcelado al no prestar la fianza.
PUBLICIDAD
Rafael Carmona Cruz, de 64 años, enfrenta cargos por tentativa de asesinato, maltrato a persona de edad avanzada y portación y uso de armas Blancas.
De acuerdo con la investigación de la agente Carmen Rivera, los hechos ocurrieron en la mañana del 12 de julio, en el barrio Santa Cruz de Carolina, donde el imputado presuntamente agredió con un tubo a un hombre, de 64 años, ocasionándole heridas de gravedad que requirieron atención médica.
En el informe de novedades no se indicaron las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $200,000, la cual no prestó.
Relacionadas
Carmona Cruz fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.