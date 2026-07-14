Rafael Carmona Cruz, de 64 años, enfrenta cargos por tentativa de asesinato, maltrato a persona de edad avanzada y portación y uso de armas Blancas.

De acuerdo con la investigación de la agente Carmen Rivera, los hechos ocurrieron en la mañana del 12 de julio, en el barrio Santa Cruz de Carolina, donde el imputado presuntamente agredió con un tubo a un hombre, de 64 años, ocasionándole heridas de gravedad que requirieron atención médica.

Rafael Carmona Cruz fue acusado por tentativa de asesinato, por la presunta agresión con un tubo a un hombre de 64 años. ( Suministrada por la Policía )

En el informe de novedades no se indicaron las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $200,000, la cual no prestó.

Carmona Cruz fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar.